Élan Béarnais : Justin Bibbins pour remplacer Shannon Evans

L'Élan n'a pas traîné pour remplacer Shannon Evans, parti la semaine dernière en Turquie à la surprise générale. Le club palois a jeté son dévolu sur un autre américain, Justin Bibbins (24 ans, 1m73) qui portait ces derniers mois le maillot du Legia Varsovie. Dans le championnat polonais, il a cumulé jusqu'à présent 18,4 points, 2,6 rebonds et 7 passes décisives en moyenne en 30 minutes (14 matchs) pour une évaluation de 18,1.

Sur le parquet dès dimanche ?

Auparavant Bibbins, passé en NCAA (championnat universitaire américain) par Long Beach State et Utah entre 2014 et 2018, a aussi évolué en Hongrie lors de la saison 2019/2020, où il a croisé un certain Shannon Evans... L'Élan Béarnais aimerait évidemment que Justin Bibbins puisse jouer ce dimanche face à Monaco (20h55), il faut pour cela qu'il soit qualifié au plus tard ce jeudi soir auprès de la Ligue Nationale de Basket.