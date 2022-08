Élan Béarnais : l'arrière américain Garrett Sim a signé

L'Élan Béarnais complète sa base arrière en vue de la saison prochaine. L'expérimenté arrière américain Garrett Sim, shooter plus que fiable, rejoint les Vert et Blanc.

L'effectif de l'Élan Béarnais prend forme à un mois pile de la reprise du championnat. Après le meneur Michael Stockton, son compatriote Garrett Sim rejoint l'Élan Béarnais pour former la paire de joueurs extérieurs. L'arrière de 32 ans, 1m86, jouait la saison dernière en D2 turque à Istanbul, après avoir déjà passé six saisons en France, principalement à Bourg-en-Bresse, mais aussi à Boulogne-sur-Mer auparavant, et à Chalon-sur-Saône ensuite. Shooter fiable, il tourne à plus de 39% d'adresse à trois points pour plus de 12 points par match au cumul de ses six saisons en France.

La réaction du coach Eric Bartecheky

Eric Bartecheky, pour le club, a commenté l'arrivée de son nouvel arrière : "Garrett Sim dispose d'un profil très complémentaire de celui du meneur de jeu Michael Stockton. C'est un deuxième arrière, capable de donner quelques minutes à la mène, qui connaît lui aussi parfaitement notre championnat. Il dispose d'un vrai bras, c'est un shooteur avant tout qui peut bien utiliser le pick and roll."

L'effectif de l'Élan Béarnais pour la saison 2022/2023

Poste 1 : Michael Stockton, Fabio Milanese

Poste 2 : Garrett Sim, Gérald Ayayi

Poste 3 : Giovan Oniangué

Poste 4 :

Poste 5 : Vitalis Chikoko, Enzo Shahrvin