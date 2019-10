Élan Béarnais : l'avenir de Matt Mobley incertain

Alors qu'un média américain a annoncé en fin de semaine dernière que l'histoire commune entre l'Élan Béarnais et le jeune américain Matt Mobley pourrait prendre fin beaucoup plus tôt que prévu, au club, la décision n'est pas encore tranchée.

Pau, France

L'américain Matt Mobley vit peut-être ses derniers jours en tant que joueur de l'Élan Béarnais. En fin de semaine dernière, nos confrères américains de Sportando laissaient entendre que le club et l'américain pourraient vite cesser leur collaboration. Ce dimanche face à Boulogne-Levallois, Matt Mobley a joué un peu moins de dix minutes (9'39 uniquement en première période) pour un rendement encore bien en-deçà des attentes : 3 points à 1/3 au tir, 1 rebond défensif et 1 passe décisive, 1 balle perdue et 1 faute provoquée.

L'Élan va prendre le temps de la réflexion

"Tout le monde voit bien que Matt Mobley n'a pas les prestations que l'on pouvait attendre, confiait le président de l'Élan Béarnais Didier Rey à France Bleu Béarn après le match contre Boulogne-Levallois. Je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir, mais comme d'habitude c'est le staff sportif qui décidera ce qu'il y a lieu de faire. Et nous dirigeants, on essayera d'aller dans le sens du staff pour, si nécessaire, rééquilibrer cette équipe". Dans le sillage de son président, le coach Laurent Vila justifiait son choix de se passer de Mobley pour la majorité du match face aux Metropolitans : "On avait besoin de mecs à 100% avec nous dans la bataille, Matt a été moyen ces derniers temps, et c'est compliqué de le laisser sur le terrain quand ça joue vraiment, sans savoir s'il est avec nous ou pas. On va vite discuter pour prendre de bonnes décisions, on verra bien..."

Arrivé à l'intersaison du Spirou Charleroi auréolé d'un statut de meilleur scoreur du championnat belge (20,4 points en moyenne par match), l'américain de 25 ans passé par l'Université de St Bonaventure, aligné à trois reprises dans le 5 de départ en championnat, tourne pour l'heure à 9 points en 24 minutes de moyenne à 27% de réussite sous le maillot des Vert et Blanc.