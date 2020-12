Élan Béarnais : l'Orthézien Alain Larrouquis au panthéon du basket français

Alain Larrouquis intègre le "Hall of Fame" du basket français cette année. La FFBB a dévoilé ce lundi matin sa promotion 2020 à "l'Académie du basket" et l'Orthézien, 70 ans aujourd'hui, fait partie de la liste des joueurs et joueuses intronisés. La Fédération loue "sa haine de la défaite", son style aussi et "l'élégance de son tir en suspension". Il est un des premiers joueurs à marquer l'histoire du club, à lui permettre de grandir et gravir les échelons pour ensuite construire un des plus beaux palmarès du basket en France.

"J'étais un peu rebelle, comme ils disaient..."

Alain Larrouquis, également joueur de l'équipe de France pendant dix ans (de 1973 à 1983) apprécie cette reconnaissance aujourd'hui : "J'étais un peu marginal, différent, un peu rebelle, en tout cas c'est ce que les gens disaient, mais je pense que j'ai ma place (dans cette Académie, NDLR), et ça fait plaisir d'y être". L'Orthézien retient surtout de ses années de joueur "les épopées des déplacements et l'aventure humaine : on passait autant de temps avec les coéquipiers qu'avec notre famille, ça a créé des liens pour la vie, notamment avec le plus grands de tous, Roger Duquesnoy, et les autres membres du quatuor Jean-Noël Perpère et Matthieu Bisseni, puis ensuite la nouvelle génération des Freddy Hufnagel, Jean-Michel Demont et compagnie... Tout ça c'est des souvenirs pour la vie".

Alain Larrouquis rejoint d'autres noms illustres de l'Élan Béarnais intronisés auparavant : Didier Gadou l'an dernier mais aussi Laurent Foirest, Freddy Hufnagel ou encore Antoine Rigaudeau, et l'historique "Prési", Pierre Seillant, intronisé en 2010. La promotion 2020 de l'Académie du basket comprend aussi l'ancien coach de Tarbes et de l'équipe de France, Alain Jardel.