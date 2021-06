Élan Béarnais : la vente au groupe américain CSG actée

Une nouvelle ère s'ouvre pour l'Élan Béarnais et ses supporters.

Une nouvelle page de l'Élan Béarnais est en train de s'écrire. Après le déménagement de la Moutète au Palais des Sports il y a 30 ans, voilà peut-être la plus grande évolution connue par le club. François Bayrou a confirmé ce lundi que le fonds d'investissement CounterPoint Sports Group (CSG) sera le futur propriétaire du club de basket palois, une fois la vente des actions pour 800 000 euros, dès la semaine prochaine. Les principaux représentants de CSG – Greg Heuss (PDG), Tom Huston (représentant en Europe), Stu Jackson (actionnaire) – ont participé à cette conférence de presse en visio.

François Bayrou : "Un projet sportif et patrimonial pour le club" Copier

François Bayrou, Greg Heuss, Stu Jackson et Tom Huston lors de la visio-conférence d'officialisation de la reprise du club par CSG. - © Capture d'écran Microsoft Teams

7 millions d'euros de budget la saison prochaine

La vente sera actée la semaine prochaine par le conseil municipal de Pau le 28 juin, et le conseil communautaire le lendemain. François Bayrou a précisé que "des garanties nécessaires ont été prises des deux côtés, elles permettront d'éviter les crises connues ailleurs dans d'autres structures sportives". Le groupe américain s'engage, aidé par l'agglomération sous forme de subventions, à présenter un budget de 7 millions d'euros dès la saison prochaine, éventuellement plus les suivantes en fonction de l'évolution de la situation.

Greg Heuss : "Pau va retrouver les sommets très vite" Copier

Le groupe américain se voit également mettre à disposition le Palais des Sports grâce à une convention pour 80 000 euros par an, un Palais qui sera rénové, toujours d'après François Bayrou. CSG pourra également utiliser le Zénith de Pau à des conditions prioritaires et garanties pour y organiser des conférences scientifiques autour de l'innovation verte.

Un projet également immobilier et environnemental

CounterPoint Sports Group va récupérer une parcelle attenante au Palais des Sports grâce à un bail emphytéotique pour y développer un vaste projet immobilier dont, pour l'heure, on sait peu de chose si ce n'est qu'il comprendra un hôtel et une résidence pour jeunes sportifs. Le groupe américain veut également y installer un "parcours de décarbonation dans le cadres d'activités économiques" dont il est difficile à l'heure actuelle de savoir à quoi il va ressembler. Enfin le projet comporte une "dimension humaine" importante selon les représentants de CSG et François Bayrou, afin de construire les jeunes sportifs en tant qu'hommes durant le passage à Pau.