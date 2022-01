Élan Béarnais : Landing Sané en renfort voulu "par le propriétaire du club"

Landing Sané va très vite poser ses valises en Béarn. "C'est fait à 99%", assurait ce jeudi matin le directeur sportif par intérim, Arnaud Marius, alors que l'intérieur lui-même l'avait indirectement confirmé via les réseaux sociaux. Sané (2m11, 31 ans), sans club depuis le début de la saison, devrait être à Pau dès la semaine prochaine. Hormis le passage de DJ Strawberry comme pigiste médical, c'est le premier renfort en cours de saison du club palois.

Bartecheky "pas contre"

La saison dernière il a pris part à 31 matchs de saison régulière avec l'OLB, pour 9,1 points (50,5% de réussite à 2 points, 38,1% à 3 points), 3,8 rebonds et 9,5 d'évaluation moyenne en 22,3 minutes. Avant cela, Sané a porté les couleurs de Monaco, mais aussi de Levallois dans le championnat de France, d'Andorra et de Bar (Monténégro).

Son futur entraîneur Eric Bartecheky a présenté un joueur aux qualités humaines certaines, recommandé par son ancien coéquipier qu'il va retrouver, Giovan Oniangue, et au profil qui va élargir la panoplie du secteur intérieur Vert et Blanc. Eric Bartecheky n'a pas caché non plus que son arrivée "revient au propriétaire du club, au groupe CSG". Le coach poursuit : "cela m'a été présenté il y a trois semaines, j'avais écouté leurs arguments et je ne suis pas contre si ça nous permet d'être plus compétitifs. J'avais alerté sur le fait qu'on était dans une dynamique plutôt positive, que ça pouvait être une réflexion, mais ils ont absolument voulu le faire... je le redis je ne suis pas contre". Avant son arrivée, l'Élan Béarnais est attendu à Nanterre ce samedi pour attaquer l'année 2022.