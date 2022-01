Élan Béarnais – Landing Sané : "je vais vite devoir être performant"

Officiellement joueur de l'Élan Béarnais depuis ce mardi, Landing Sané revient pour France Bleu Béarn Bigorre sur son arrivée, son état de forme et sa joie de retrouver son "frère" Giovan Oniangue.

C'était attendu et c'est maintenant officiel, l'intérieur Landing Sané (31 ans, 2m07) est désormais un joueur de l'Élan Béarnais. Le club l'a officialisé ce mardi en fin d'après-midi, et dans la foulée le joueur se confiait sur son arrivée à France Bleu Béarn Bigorre.

France Bleu Béarn Bigorre : On vous imagine plus qu'heureux de débarquer en cours de saison dans une équipe qui occupe le top 6 du championnat ?

Landing Sané : Clairement ! Cela fait depuis le mois de juin que je suis sans club. J'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner avec le Paris Basket, ils m'ont laissé participer aux entraînements malgré leur situation et je les en remercie. Ça m'a permis de garder un certain niveau physique et je suis content d'enfin trouver une équipe, surtout effectivement une équipe en haut du classement.

Votre forme physique, c'est évidemment l'interrogation après autant de temps sans jouer...

En étant tout à fait honnête, je ne suis pas dans la forme de ma vie, mais je ne suis pas hors-forme, parce que je suis resté actif. Ce n'est pas comme si j'étais resté assis dans mon canapé en attendant que le téléphone sonne ! Pour justement que le jour où une opportunité se présente, pouvoir performer au plus vite sans avoir à attendre un mois ou plus le temps de revenir en forme.

Le fait d'arriver donc dans une équipe qui tourne bien, qu'est ce que cela change ?

Ça va m'obliger à très vite devoir être performant aussi. L'équipe gagne, c'est à moi d'apporter ma pierre à l'édifice, mon tir extérieur, de l'intensité, de la bonne humeur aussi. Je n'arrive pas en pensant que je vais changer les choses, je viens pour aider.

Avec donc, à Pau, les retrouvailles avec votre grand copain Giovan Oniangue !

Mon frère même ! Après, bon, je commence à en avoir marre de lui (rires) ! C'est plaisant de le retrouver d'autant que c'est rare dans le sport de haut-niveau de passer autant de temps avec la même personne. Et puis au-delà de Giovan, c'est des gars que pour la plupart je connais, contre qui j'ai déjà joué, c'est plus facile d'arriver dans ces conditions.

Et clin d'oeil, votre première sortie avec l'Élan, ça sera face à votre dernier club, Orléans...

C'est vrai ! Ce n'était pas du tout prévu, c'est le hasard mais c'est cool. Je vais être déterminé, contre Orléans, mais je l'aurais été autant face à n'importe quelle autre équipe.