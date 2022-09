Élan Béarnais : Landing Sané prolonge jusqu'en 2024

La raquette de l'Élan Béarnais va retrouver un élément connu. Landing Sané (31 ans, 2m08) a décidé de prolonger l'aventure avec l'Élan Béarnais annonce le club se jeudi, alors que sa signature était déjà fortement pressentie ces derniers jours. Il s'est réengagé pour deux saisons, soit jusqu'à l'été 2024. L'an dernier, avec un temps de jeu de 11 minutes par match en saison régulière, il tournait à 4,2 points et 1,8 rebonds. Des statistiques en hausse en playoffs – 16,4 minutes, 7,7 points et 2,5 rebonds – où, dans un meilleur rythme qu'à son arrivée, il a eu plus de temps de jeu. Le club précise qu'il est d'ores et déjà à l'entraînement avec ses coéquipiers et du déplacement à Huesca pour affronter Saragosse en match de préparation ce jeudi soir.

La réaction de Landing Sané

Ada Sané, pour le site Internet de l'Élan Béarnais a commenté sa prolongation : "Je suis très content d'être de retour. Contrairement à la saison dernière, je suis là dans les temps pour faire la préparation et la saison complète. En faisant partie de l'effectif de départ, cela me donne automatiquement d'autres responsabilités et plus de place pour m'exprimer. Je me sens très bien à Pau, c'est une des nombreuses raisons pour lesquelles je souhaitais rester ici. L'été a été mouvementé mais le principal pour le club est de pouvoir repartir aujourd'hui en Betclic Élite. Nous sortons d'une belle saison qui a permis à l'Élan de retrouver son rang et avec le staff et toute l'équipe, nous sommes motivés et avons à cœur de faire aussi bien cette saison."

La réaction d'Eric Bartecheky

Pour le site Internet du club, le coach palois a réagi : "Ada connaît bien notre championnat et le club. C'est un poste 4 qui dispose d'un vrai bras ce qui permet d'étirer les défenses. Il peut également évoluer au poste 5. Cette saison, il aura un vrai rôle à jouer et bénéficiera d'un temps de jeu plus important que celui dont il a pu disposer la saison dernière".

L'effectif de l'Élan Béarnais à date pour la saison 2022/2023

Poste 1 : Michael Stockton, Fabio Milanese

Poste 2 : Garrett Sim, Gérald Ayayi

Poste 3 : Giovan Oniangué

Poste 4 : Landing Sané

Poste 5 : Vitalis Chikoko, Enzo Shahrvin

