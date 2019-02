Élan Béarnais - Laurent Vila : « On aurait dû jouer ce match comme une finale »

Marne-la-Vallée, France

France Bleu Béarn : La déception est grande, Laurent Vila ?

Laurent Vila : Oui c'est une vraie déception, parce qu'on voulait tous faire une bonne Leaders Cup et aller jusqu'au bout, et on en avait certainement la possibilité puisque Levallois était diminué. C'est une déception déjà par rapport au groupe qui voulait le faire, et pour l'ensemble des fans qui nous ont supporté et qui sont venus pour nous voir. C'est tout le club qui voulait repartir de la Leaders Cup avec un bon parcours et pourquoi pas la coupe, et finalement on rentre très vite, on n'a pas su passer la première marche, c'est décevant...

La première mi-temps n'est pas bonne du tout, vous êtes dépassés dans tous les secteurs...

C'est le résultat surtout qui est flagrant dans le sens où Levallois s'appuie vraiment sur tout ce qui était prévu, par rapport à ce qu'ils avaient analysé de notre jeu, ils ont très bien joué avec leur tête. De notre côté ce n'est pas l'attitude qui me déçoit parce que je sais que les joueurs voulaient bien faire, et se sont préparés pour ce match. Par contre on a été pris au piège, comme on est favoris il y a encore plus d'attente, et du coup on se demande : "Mais qu'est ce qui se passe, les joueurs n'ont pas envie ?"... Mais bien sûr qu'ils ont envie ! C'est juste que Levallois a très bien préparé son coup, et on n'a pas eu la capacité de s'adapter assez vite. Même si on revient ça n'a pas suffit, et je crois que Levallois a joué ce match comme une finale, et nous on se projetait peut-être trop loin, et on aurait déjà dû jouer ce match comme une finale.

On a eu un peu de ci à un moment, un peu de ça à un autre, et pas assez de consistance...

Levallois a notamment très bien su bloquer l'axe meneur-pivot entre McConnell et Chikoko...

Oui ils ont très bien fermé l'axe vers le panier en venant notamment à plusieurs... C'et clair que l'adaptation elle est trop tardive mais il faut de tout pour faire un bon match, là on a eu un peu de ci à un moment, un peu de ça à un autre, et pas assez de consistance...

L'équipe était en forme, c'est une piqûre de rappel quelque part ?

Il faut le prendre comme ça. Ceci dit, c'est une autre compétition et malheureusement elle est déjà terminé et pas de la meilleure façon, pas de celle dont on l'envisageait. Il va falloir mettre le mouchoir sur cette compétition, et c'est difficile tout de suite... Après on va se remobiliser pour le championnat, ce sera dans trois semaines minimum pour nous, il faudra revenir avec d'autres intentions et une autre façon de jouer, mais le temps va faire son effet. On aurait peut-être aimé enchaîner sur un match tout de suite, cela aurait été bien mais c'est comme ça. De toute façon on va se voir et se parler avec les joueurs, ils sont pros et savent qu'il faut mettre les échecs de côté et repartir de l'avant.

Propos recueillis par Frédéric Mazéas