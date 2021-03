Élan Béarnais : Laurent Vila officiellement écarté, retour d'Éric Bartecheky

L'Élan Béarnais vient d'officialiser une décision connu de tous depuis plusieurs jours déjà : Laurent Vila n'est plus l'entraîneur des Vert et Blanc. Eric Bartecheky, coach de l'Élan entre 2015 et 2017, revient avec comme objectif de sauver le club.

Laurent Vila et Eric Bartecheky, l'ex et le futur coach de l'Élan Béarnais.

Laurent Vila n'est plus le coach de l'Élan Béarnais. Après un premier intérim à la tête de l'équipe lors de la saison 2011-2012, le Catalan avait repris le costume de "head coach" suite aux mauvais résultats et au départ de Serge Crevecoeur en février 2018. Il paye au prix fort cette série en cours de dix défaites en cette saison si spéciale, même si son sort était scellé avant même la dernière, intervenue ce mardi soir à Bourg-en-Bresse (88-58). La saison avait pourtant bien démarré, mais la perte de la pépite Shannon Evans a tout changé, et Laurent Vila n'a pas su trouver les réponses et redresser la barre. C'est donc Eric Bartecheky, dont Laurent Vila avait été l'adjoint, qui est de retour aux affaires pour sortir le club de la zone rouge.

46 victoires pour 46 défaites en 4 saisons pour Laurent Vila

Laurent Vila, qui a occupé gravi tous les échelons au club depuis plus de 20 ans (notamment entraîneur des Espoirs, directeur du centre de formation, assistant coach puis coach), laissera un bilan contrasté : deux qualifications pour les playoffs lors de ses deux premières saisons (8e et 5e) mais avec à chaque fois une élimination au premier tour (par Monaco et Nanterre), avant deux saisons plus compliquées, 11e place l'an dernier avant l'arrêt de la saison lié au covid (10 victoires pour 15 défaites), et finalement donc cette saison 2020/21 où l'Élan est pour l'heure relégable (17e). Depuis février 2018 son bilan est de 46 victoires pour 46 défaites à la tête du club (playoffs compris). Le communiqué du club (à lire ci-dessous en intégralité) précise que Laurent Vila aura la possibilité de "relever le challenge de fin de saison" en choisissant d'intégrer le staff d'Eric Bartecheky.

Eric Bartecheky depuis son départ de l'Élan Béarnais en 2017, de manière anticipée, a dirigé Le Mans avec à la clé un titre de champion de France lors de sa première saison, puis une qualification plus compliqué en playoffs la deuxième (8e de la saison régulière, éliminé au premier tour des playoffs par l'ASVEL). Parti ensuite à Gravelines-Dunkerque, il est vite mis sur la touche et remplacé par... Serge Crevecoeur qui lui avait déjà succédé à la tête de l'Élan. Eric Bartecheky retrouvera le Palais des Sports, sans supporteurs, ce samedi pour la réception de la Chorale de Roanne (19 heures), un match déjà capital.

Le communiqué de l'Élan Béarnais

"Au retour de Bourg, l’entraîneur Laurent Vila a été reçu par le Président Didier Rey et le Directeur Exécutif Didier Gadou. Lors de cet entretien, il lui a été remis une lettre de dispense d’activité, alternative aux négociations.

Laurent Vila donnera prochainement sa décision quant au choix qui lui a été proposé de quitter le club ou bien d’intégrer le staff technique pour relever le challenge de fin de saison. La présence de ce technicien reconnu, œuvrant depuis bientôt deux décennies au service du club (1999-2006, puis retour à partir de 2010) serait un atout indéniable en cette période délicate.

A compter de ce jour, Eric Bartecheky est nommé head coach de l’Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez.

Le Président Didier Rey et la Direction du club regrettent profondément les divers articles relatifs à l’avenir de Laurent Vila parus depuis lundi, marquant un non-respect pour ce fidèle de l’Elan Béarnais.

Après 10 défaites consécutives, l’arrivée d’Eric Bartecheky doit être synonyme d’un électrochoc pour le groupe et d’une prise de conscience de la gravité et de l’urgence de la situation."