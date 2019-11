Élan Béarnais : Laurent Vila se sent-il en danger ? "Je suis positif dans mon attitude"

Pau, France

France Bleu Béarn : Avec un peu plus de recul, quelle analyse vous faites de la défaite (82-83) au Palais face à Cholet ?

Laurent Vila : On avait bien préparé ce match pour essayer de dominer leur défense très forte pour faire déjouer l'adversaire, et on l'a bien fait dans un premier temps. Ensuite on s'est mis à accumuler les erreurs et le basket est parfois cruel... deux trois ballons qu'on pourrait récupérer, qui retournent dans leurs mains et ils marquent coup sur coup. Et puis cette dernière possession pour eux avec ce tir à trois points qu'on défend pourtant plutôt bien, avec Léo. En regardant les images il y a un gros "marcher" d'école qui doit se siffler...C'est difficile de blâmer l'arbitre mais ce qui est sûr c'est que c'est terrible parce que ça nous assomme, et que c'est encore un match qu'on perd sur la dernière possession.

Depuis le début de la saison, l'Élan n'a pas réussi à enchaîner deux victoires...

C'est certain que pour être haut au classement il faut faire des séries, et on n'y arrive pas... Il y a peut-être encore des incompréhensions sur des situations, sur le rôle de chacun, et au basket ça va très vite. Il faut une confiance mutuelle pour se dire que si un joueur vient dans une position il est couvert par un autre, et tout ça n'est pas bien réglé, c'est clair, sinon on aurait plus de marge. C'est ce sur quoi on travaille là, c'est problématique parce que ce sont juste des mots, il faut le concrétiser sur le terrain. On se met à le faire pas trop mal, mais on n'est pas encore récompensé parce que c'est le quatrième match qu'on perd d'un point ou d'une possession, et ça ne fait pas bonne figure.

Comment ne pas céder à l'abattement dans votre situation ?

Cela passe par des discussions, pour à la fois montrer les axes de progression, ce qui est bien, et là où on pèche encore. Mais c'est aussi exiger plus tout en apportant la confiance parce qu'il ne s'agit pas de montrer un joueur du doigt, parce qu'à chaque fois on n'est pas loin. On est sur la bonne voie, mais c'est sûr, ce qui est fait doit être mieux fait.

Aujourd'hui, ce que je propose et qu'on travaille depuis un moment n'est pas appliqué tout le temps à 100%

— Laurent Vila, le coach de l'Élan Béarnais dans Stade Bleu Béarn

Travailler sur l'état d'esprit, et changer certaines choses au plan du basket également ?

Oui, c'est exactement le but de la réunion qu'on a fait hier (dimanche, NDLR) soir. On a mis à plat ce que moi je propose globalement dans le plan de jeu, et je suis ouvert à la discussion en disant : "S'il y a autre chose à faire - et bien sûr qu'il y a d'autres choses à faire dans le basket - et que vous voulez le faire, et bien on échange, on met tout sur la table, on fait des choix, on valide et on part avec". C'est vrai qu'aujourd'hui, ce que je propose et qu'on travaille depuis un moment n'est pas appliqué tout le temps à 100% et devrait être mieux fait, les joueurs sont d'accord avec ça. Donc on repart avec un socle défensif qui doit être bien exécuté, avec plus d'engagement, de précision aussi parfois, même si on n'arrêtera pas toutes les attaques bien entendu ! Il faut qu'on se construise une marge dans le jeu par rapport à ça parce que c'est quelque chose qu'on peut contrôler. En attaque on arrive à faire de belles choses, face à Cholet notamment, avec parfois des quarts-temps à plus de 30 points, et souvent plus de 80 points par match (5 fois sur 9 cette saison pour 80,1 points de moyenne par match en championnat, NDLR). Alors pour inverser la vision négative qu'ont certains, et nos supporters aussi je le comprends, on a besoin de gagner... Même d'un point, même en jouant parfois mal, juste gagner.

Au-delà de la pression dont on a déjà parlé, est-ce qu'il y a aussi de l'inquiétude maintenant ?

Dans une période comme celle-là, et encore plus après une défaite cruelle, tout le monde se pose des questions. Quand je dis tout le monde, c'est moi en premier, le staff, les joueurs et l'entourage proche du club... C'est normal ! Il faut mesurer ces préoccupations, parce qu'encore une fois on n'est pas si loin. Après le match on a toujours tendance à voir tout en noir : "On aurait dû faire comme ça, on n'a pas bien joué telle action, ça c'est la faute d'untel", c'est évidemment terrible comme sentiment. Avec une analyse un peu plus à froid quelques heures plus tard on se rend souvent mieux compte, on ne fait pas que se lamenter et on voit comment continuer à progresser. La gestion du plan de jeu, de la saison, va au-delà d'épisodes noirs dans lesquels on se contente de tirer dans les pattes de certains, parce que ce n'est pas constructif, cela sème la zizanie et au contraire on a besoin de repartir avec des bases solides, tous ensemble. On a encore cette solidarité, cet esprit d'équipe qui j'espère tiendra longtemps. Je trouve toujours des joueurs très concernés, préoccupés par ce qu'il faut faire sur le terrain, comment bien le faire. Je suis rassuré par ce que je ressens de l'équipe

D'un point de vue personnel, vous sentez-vous en danger ?

Je connais le métier, le scénario des saisons. J'assume aujourd'hui mon rôle, mes choix, ma méthode et ce que je mets en place avec le staff et les joueurs... Et je sais adapter quand il s'agit de le faire, je suis aussi ouvert à la discussion avec les joueurs et les gens qui m'entourent dans le travail pour prendre les bonnes informations. Je suis positif dans mon attitude, constructif avec mon groupe et je vois qu'on est pas loin, donc j'ai bon espoir qu'on y arrive et que cette mauvaise passe soit effacée par de meilleurs résultats.

Au milieu de cette entame de saison compliquée en championnat, il y a la BCL, c'est facile de passer de l'un à l'autre, quand on se pose autant de questions ?

On a voulu cette coupe d'Europe et vivre ces deux compétitions ! Globalement le poids de la Jeep Élite commence à être présent, la BCL c'est un peu plus rafraîchissant, il y a "moins de pression" mais pour autant il faut aborder les matchs avec la volonté de bien faire les choses, on se prépare pour, et on s'appuie sur ces matchs aussi pour continuer à progresser donc on ne va pas changer de stratégie ou d'idée du jeu et même si on le voulait en 48 heures ce n'est pas possible ! On voit en plus qu'on assume bien, parce qu'au-delà des déconvenues à l'AEK et contre Vechta, où on a vu des équipes qui jouaient mieux que nous, largement – la défaite à Wloclawek c'était particulier – on fait ensuite une bonne prestation contre Burgos et Jérusalem, on est en mesure de jouer sur les deux tableaux. Mais encore une fois, je veux relativiser, parce que c'est important... Si les quatre matchs qu'on perd de peu, on en gagne ne serait-ce que deux, on est sur un autre état d'esprit général. Pour l'instant on montre l'image d'une équipe qui se bat, qui est solidaire, qui fait des efforts et qui peut bien jouer au basket, il manque le résultat positif, la victoire pour être en position de se dire qu'on fait un début de saison correct. Alors attention, je ne me cache pas la réalité, je connais l'enjeu et notre position aujourd'hui... Il faut assumer et avancer pour avoir de meilleurs résultats demain.

Le match ce mardi soir à Anvers (20 heures), dernier du groupe, peut vous permettre de complètement vous relancer dans cette compétition...

Oui, on a la chance de pouvoir aller chez une équipe qui n'est pas au mieux en BCL, ils n'ont gagné qu'un match. Ça doit être un adversaire à notre portée, on essaye de mettre en place un état d'esprit positif pour jouer ce match, sans oublier ce gros rendez-vous qui nous attend aussi samedi contre Gravelines, à domicile, et c'est encore un match qui doit nous servir pour y croire, faire en sorte de remonter au classement. C'est très important on le sait bien, on connait l'enjeu, on se prépare en conséquence, sans jamais l'oublier.