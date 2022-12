Élan Béarnais : le capitaine Giovan Oniangue retenu pour le All-Star Game

L'Élan Béarnais sera bel et bien représenté au All-Star Game, à Bercy, le 29 décembre prochain. Dans le match opposant les meilleurs joueurs tricolores aux meilleurs étrangers du championnat, il y aura dans les rangs français le capitaine des Vert et Blanc, Giovan Oniangue. C'est la 2e année consécutive que le Palois est retenu. Il sera coaché par Vincent Collet, le sélectionneur national et coach de Boulogne-Levallois.

Giovan Oniangue est pour l'heure le meilleur marqueur de points de l'Élan Béarnais (14,1 points en moyenne), un de ceux qui joue le plus aussi, 34 minutes en moyenne sur les dix premiers matchs de la saison, il n'a jamais quitté le 5 de départ. En face de lui le 29 décembre prochain il va retrouver l'ancien coach de l'Élan Béarnais, Laurent Vila, retenu pour coacher la sélection mondiale où Mike James, Dominic Artis et David Holston ont été sélectionnés.