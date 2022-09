Élan Béarnais : Eric Bartecheky lance "un appel" pour renforcer l'équipe avec une recrue supplémentaire

"Ça ne va peut-être pas plaire aux dirigeants mais je vais le dire quand même, annonce d'emblée Eric Bartecheky, on devait avoir un 8e joueur". Un 8e joueur d'expérience entend le coach de l'Élan Béarnais, puisque pour l'heure l'effectif compte neuf joueurs, avec deux jeunes montés de l'équipe Espoirs à l'intersaison, Fabio Milanese et Enzo Sharvin. Ce jeudi en conférence de presse, Eric Bartecheky est revenu sur les difficultés de son équipe à Boulogne-Levallois (82-59), notamment du fait que Michael Stockton a été parfaitement muselé : "Il a pris une grosse pression, dans ces conditions monter la balle, organiser le jeu et faire preuve de lucidité tout le temps en jouant autant, ce n'est pas évident". Alors le coach a évoqué la possibilité d'ajouter un joueur de plus à son effectif : "En toute transparence, l'idée était de recruter un poste 2-3 pour compléter le puzzle de notre groupe, mais aujourd'hui au regard de ce qu'on voit, s'il devait y avoir dans la saison – et je l'espère –, une enveloppe pour recruter, c'est peut-être vers un autre profil qu'il voudra se tourner".

Eric Bartecheky imagine donc désormais un renfort capable de suppléer Michael Stockton à la mène : "Un 2-1, ou un autre meneur, l'an dernier on a bien joué avec deux meneurs... Un profil qui pourrait donner un peu d'oxygène à Michael, pour permettre aussi de les associer, dans l'idéal un gars plus grand, costaud. Ça donnerait plus de création sur la montée de balle et sur l'ensemble, et de garder Garrett Sim vraiment au shoot". Pour l'heure, le coach palois ne peut s'appuyer au poste 1 derrière Stockton que sur le jeune Gérald Ayayi (2-1) et l'encore plus jeune Fabio Milanese, d'où l'idée d'un complément à ce poste, même s'il sait son vœu déjà presque pieux : "c'est peut-être la pièce à ajouter dès qu'on pourra, dès que j'aurai l'autorisation, si je l'ai..." "C'est un appel", a conclu l'entraîneur des Vert et Blanc.