Élan Béarnais : le dossier des repreneurs américains présenté au club

Le dossier de reprise de l'Élan Béarnais par un groupe américain avance bien. Le maire de Pau et président de l'Agglo, François Bayrou, a dévoilé ce projet ce jeudi aux salariés de du club à la mi-journée, puis à la presse dans l'après-midi. Le repreneur s'appelle CounterPointe Sports Group. Derrière ce fonds d'investissement se cachent trois grands noms du basket américain : Jamal Mashburn - joueur NBA élu All Star en 2003 - est co-président du conseil d'administration, Rick Pitino et et Stu Jackon, coach successifs de la franchise des New York Knicks, font également partie du board.

Le club va changer de statut

Ces derniers mois la ville de Pau et surtout l'agglomération Pau Béarn Pyrénées ont accru leur participation au capital de l'Élan Béarnais, ré-injectant plus d'un demi-million d'euros, pour éviter la banqueroute au club. Le club est toujours structuré sous forme de SEM, société d'économie mixte, duquel voudraient sortir la ville et l'agglo, ses principaux financeurs aujourd'hui. L'arrivée de ce fonds d'investissement doit donc permettre de transformer le club en SASP, société anonyme sportive professionnelle, déjà en place dans la très grande majorité des clubs pros.

CouterPointe Sports est un jeune fonds d'investissement, fondé en 2019 avec "l'objectif d'innover dans la manière dont les équipes sportives professionnelles sont détenues et financées" peut-on lire sur son site Internet.

