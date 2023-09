Élan Béarnais : le match de Coupe de France délocalisé à Orthez, "une manière de dire qui on est"

Ce mardi soir l'Élan Béarnais va retrouver Orthez. Non pas la Moutète (dommage), mais la salle Pierre-Seillant pour disputer son 64e de finale de Coupe de France face à Poitiers. Si le club a disputé plusieurs fois des matchs de préparation et amicaux dans son fief historique depuis son départ en 1991, pour un match officiel, c'est une première, née d'une volonté forte du nouveau président Guillaume Berbinau . Les 800 places disponibles ( à acheter ici ) risquent de vite trouver preneurs.

Recréer le lien entre l'Élan et Orthez

Guillaume Berbinau, lui-même installé à Orthez depuis 15 ans, détaille le choix de revenir à Orthez : "Ce qui est beau à Orthez, quand on y a des amis, qu'on s'y balade, c'est que ceux qu'on croise nous rappellent ce qu'a été l'Élan à Orthez, à la Moutète évidemment, parfois avec des trémolos dans la voix. J'ai reçu des lettres manuscrites racontant toutes ces belles histoires. De part mon parcours je connais bien l'USO et son président, c'était donc assez facile d'envisager une forme de retour de l'Élan à Orthez. On le fait pour les Orthéziens, c'est le discours qu'on tient aux joueurs. Beaucoup connaissent l'aura de l'Élan mais pas forcément ces belles histoires. C'est une manière pour nous de dire qui on est, Palois, de l'agglo, mais aussi Orthéziens et de la Communauté de communes de Lacq, on est tout ça. C'est une manière très symbolique de refaire passer ces valeurs et de reconnecter l'Élan à son territoire".

L'Élan Béarnais et Poitiers se sont affrontés pas plus tard que samedi, en Leaders Cup de Pro B, pour le premier match officiel de la saison. Les Palois se sont inclinés au Palais des Sports, 76-83. C'est donc à une revanche que pourront assister les Orthéziens.

