Élan Béarnais : le meneur scoreur de la SIG Brandon Jefferson a signé

Petit à petit le visage de l'Élan Béarnais 2021/2022 s'affine. Le club pourra compter à la rentrée sur le meneur américain Brandon Jefferson (29 ans, 1m73) qui arrive de Strasbourg, où la saison dernière il a terminé 3e meilleur scoreur du championnat de France avec 17,2 points en moyenne par match (22 rencontres, 30 minutes en moyenne). Il sortait auparavant de deux saisons convaincantes à Orléans et formera donc la paire de meneur avec un autre américain qui lui a prolongé son bail en Béarn, Justin Bibbins.

Le Palais se souvient de lui

Brandon Jefferson avait notamment inscrit 25 points lors du match au Palais des Sports la saison passée (dont 6/12 à 3 points), ce qui n'avait pas empêché les Palois de battre la SIG, 73-69. Capable également de jouer arrière, il retrouvera à l'Élan le Slovène Gregor Hrovat avec lequel il a défendu les couleurs de Ljubljana lors de la saison 2016-2017. "Sa polyvalence, son scoring prolifique et son leadership ajoutent une belle puissance de feu à notre « backcourt » et à notre équipe pour la saison à venir", se félicite Stu Jackson pour la direction du club. "Il dispose d'un gros bras, il affiche un très bon pourcentage à trois points et on va pouvoir l'utiliser en meneur mais aussi au poste 2 car on pourra l'associer à Justin, complète le coach Eric Bartecheky. Strasbourg voulait le garder, Orléans voulait le faire revenir et c'est bien normal car c'est un joueur expérimenté qui dispose de nombreuses qualités".

Après le retour annoncé de Vitalis Chikoko (Boulogne-Levallois) et les arrivées de Gregor Hrovat (Cholet Basket) et Dominique Archie (Champagne Basket), c'est la quatrième recrue béarnaise de cette intersaison.