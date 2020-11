Élan Béarnais : le meneur Shannon Evans quitte déjà le club

Révélation du début de saison des Béarnais et déjà taulier, le meneur américain Shannon Evans s'en va, débauché par un club turc. L'Élan lui cherche déjà un remplaçant.

Shannon Evans sur le parquet de Boulogne-Levallois, à l'occasion de son cinquième... et dernier match avec l'Élan.

Shannon Evans était arrivé dans l'anonymat relatif du championnat hongrois. En cinq matchs, il était tout simplement devenu le "Monsieur plus" de l'Élan Béarnais : près de 22 points de moyenne par match et plus de 8 passes décisives, un rendement lui permettant d'être premier joueur de Jeep Elite à l'évaluation (24,8). Vite brillant, il a attiré sur lui la lumière, à tel point que le club turc du Bahcesehir Koleji, qui dispute l'EuroCoupe, a décidé de le débaucher.

Une clause de départ dans le contrat

"La condition sine qua non pour qu'il puisse s'engager en faveur de l'Elan Béarnais aux conditions définies, était qu'il dispose de la possibilité d'être transféré en cours de saison en Chine ou bien au sein d'une formation disputant une compétition de l'Euroleague, précise l'Élan dans son communiqué, Shannon Evans se voit offrir un contrat de 19 mois en Turquie pour une valeur avoisinant le demi-million de dollars". Le club explique que son départ permettra de récupérer "une indemnité à 6 chiffres".

Le club béarnais cherche déjà un successeur à Shannon Evans. Ce jeudi soir la Ligue Nationale de Basket doit entériner avec les clubs le fait que chacun dispute en décembre deux matchs, un à domicile et un à l'extérieur, autant dire que le temps presse pour un Élan à l'effectif déjà très resserré.