Élan Béarnais : le parquet du Palais des Sports de Pau porte désormais le nom du "Prési" Pierre Seillant

Si la soirée s'est mal terminée, ce dimanche au Palais des Sports pour l'Élan Béarnais avec la défaite face à Limoges (66-69), elle avait en revanche démarré de la plus belle des manières, et avec beaucoup d'émotion, à l'occasion des nombreux hommages rendus au "Prési", Pierre Seillant. "Soirée spéciale", avait annoncé le club, avec la présence surprise de Dragan Lukovski, et de très nombreux autres anciens, de Mathieu Bisséni en passant par Frédéric Fauthoux, Antoine Rigodeau ou encore Paul Henderson. Clou du spectacle, l'Élan Béarnais a dévoilé que le parquet du Palais des Sports de Pau porterait désormais le nom de Pierre Seillant, président du club durant 41 ans, et dont l'étagère à trophées est garnie de 17 titres, toutes compétitions confondues.

L'émotion du "Prési"

Très ému au moment de découvrir la surprise, Pierre Seillant a plus tard réagi en direct sur France Bleu Béarn Bigorre : "L'émotion était forte parce que je ne m'y attendais pas du tout, je n'y aurais jamais pensé. Les Américains veulent garder le lien avec l'Élan historique, et continuer cette histoire. On aurait pu gagner ce match, c'est la seule ombre à cette soirée de rêve dont je me souviendrai jusqu'à mes derniers jours".