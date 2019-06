Élan Béarnais : le pivot Vitalis Chikoko file à Levallois

Coup de tonnerre à l'Élan Béarnais, le pivot All Star Vitalis Chikoko prend la direction de Levallois. Il avait pourtant dans son contrat une clause en cas de Coupe d'Europe pour le club palois...

Pau, France

C'est une mauvaise nouvelle pour l'Élan Béarnais. Le pivot zimbabwéen Vitalis Chikoko, l'un des tous meilleurs béarnais cette saison, a décidé de s'engager avec Levallois pour la saison prochaine. C'est le club des Metropolitans qui l'annonce ce mercredi soir via un tweet. Chikoko cette saison tournait en moyenne à 15,3 points et 7,8 rebonds en 27 minutes (18,6 d'évaluation), lui permettant d'aller au All-Star Game et de terminer dans le 5 majeur de la saison de la LNB.

Il ne jouera pas l'Europe

Chikoko disposait d'une clause pour prolonger en Béarn en cas de Coupe d'Europe, ce qui sera bien le cas. Mais cela n'aura donc pas suffit à le faire rester, alors même que Levallois, 12e de la saison régulière, ne disputera pas de compétition européenne en septembre prochain. « Les contrats, les clauses, les paroles des agents et des joueurs ça ne représente pas grand chose, confiait méfiant le président Didier Rey lundi soir dans Stade Bleu Béarn ne se risquant pas à garantir la présence de son pivot vedette la saison prochaine. C'est un milieu sans foi ni loi ». L'Élan va donc devoir se mettre en quête d'un joueur majeur pour la saison prochaine.