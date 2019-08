Élan Béarnais : Léo Cavalière rassure après les rumeurs de départ

Pau, France

Il y a d'abord eu un communiqué de presse commun au club et au joueur, puis ce jeudi Léo Cavalière a accepté de lever un peu le voile sur une intersaison qui n'a pas été de tout repos pour lui. "Oui, différents clubs ont montré de l'intérêt pour moi" confirme l'ailier-fort sans donner de nom, ce que se charge de faire son coach : "ça en est resté à des discussions entre la direction de Levallois et la nôtre... Leur staff a peut-être approché Léo, mais je n'ai pas été mis au courant sur le moment" détaille Laurent Vila.

Cavalière, "un allié"

Mais donc pour l'heure et cette saison, Léo Cavalière confirme bien qu'il est à 100% à l'Élan : "Cela a toujours été une volonté pour moi de rester à l'Élan tant que j'y trouve mon plus grand intérêt et qu'on peut s'entendre avec le club. Pour l'instant cela va très bien, tout roule".

Laurent Vila de son côté joue l'apaisement : "C'est le timing auquel sort l'info qui n'est pas bon... Donc quand on m'a raconté pour me dire « Léo va rester » j'étais soulagé. Il faut toujours se préparer à ce genre d'épisode, et quelque part savourer les saisons et le temps qu'on passe avec ce genre de joueur. Cela prouve aussi la qualité de Léo... On ne le voit pas toujours statistiquement mais on sait que dans un groupe il est super important". Et Laurent Vila assure même :"Il va normalement, avec son agent et le club, essayer de prolonger parce qu'aujourd'hui c'est lui qui incarne l'image du club sur le parquet. Pour moi c'est un allié, je le connais depuis longtemps, on a une relation particulière... Quand il est sur le terrain je peux compter sur lui, l'équipe est boostée par son activité".

