Elan Béarnais : les Américains de CSG vendent le club

CSG vend l'Elan Béarnais seulement un an après avoir racheté le club

C'est une nouvelle page dans l'histoire récente de l'Elan Béarnais qui va se tourner dans les prochaines heures. Un an après avoir racheté le club auprès des agglomérations de Pau et de Lacq-Orthez, les Américains de CSG (Counterpointe Sports Group), vendent le club à un nouveau groupe d'investisseurs. Ils devraient être plusieurs, autour de Sébastien Ménard, basé à Biarritz et président de l'entreprise Eat4Good. "Nous cherchons une solution pérenne pour le club. Nous travaillons", nous disait-il ce vendredi matin.

L'accord va aboutir dans les prochaines heures

David Otto, président de CSG, explique qu'un accord "est sur le point d'aboutir dans les prochaines heures" ce vendredi, sans rentrer dans les détails de la vente, "pour des raisons de confidentialité". "Nous allons perdre beaucoup d'argent", ajoute David Otto, qui regrette d'avoir manqué de soutien pour mener à bien son projet.

Mais le temps presse, car par deux fois, l'Elan a été exclu des championnats professionnels par la DNCCG, le gendarme financier du basket français, qui reprochait à CSG son manque de garanties financières pour assurer la pérennité économique de l'Elan. Un nouvel appel, cette fois devant la commission fédérale de la Fédération Française de Basketball (FFBB), a été fait et les dirigeants de l'Elan, le président David Bonnemason-Carrère en tête, seront auditionnés ce lundi 25 juillet en début d'après-midi, sans doute en présence des nouveaux propriétaires. Ils devront apporter la preuve que leur projet de reprise est plus solide que celui de CSG.

CSG qui n'exclut pas d'apporter des suites judiciaires contre certaines personnalités du club.