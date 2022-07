Elan Béarnais : les patrons américains veulent porter plainte suite à la relégation du club en appel

Remake de la descente aux enfers d'il y a un mois pour l'Elan Béarnais : la Ligue Nationale de Basket et son institution de gestion des finances, la DNCCG, ont confirmé en appel ce lundi 11 juillet la relégation du club hors du monde professionnel. Interdiction de jouer en Elite ou en Pro B et rétrogradation en Nationale. Non seulement les propriétaires américains comptent une nouvelle fois faire appel, mais ils ont aussi l'intention désormais de porter plainte contre une série de personnes et d'institutions selon eux responsables de la situation aujourd'hui.

La LNB, le président de l'Elan, et la mairie de Pau pointés du doigt

David Otto, l'un des co-fondateurs de CSG, le groupe propriétaire de l'Elan Béarnais, se dit encore déçu et frustré par cette décision. Mais cette fois, la tension monte d'un cran. L'ambiance était apparemment électrique lundi soir durant l'audition face à la DNCCG. A tel point que David Otto dénonce un "guet-apens" tendu par la Ligue pour coincer les patrons américains. "Ils ont dit qu'ils ne croyaient pas en la survie du club en l'état la saison prochaine" explique le patron américain, "même si nous avons apporté des preuves de notre engagement, des preuves que les fonds nécessaires sont sur nos comptes". La mairie de Pau en prend aussi pour son grade, taxée d'avoir menti aux américains.

J'ai peur que tout ça soit à cause de quelques personnes au sein du club qui jouent contre nous - David Otto, co-propriétaire de l'Elan Béarnais

Le co-propriétaire du club regrette ainsi un climat hostile envers CSG,alimenté selon lui en interne, au sein du club. "Je ne comprends pas pourquoi il y a autant d'animosité" se désole David Otto, "j'ai peur que ça soit à cause de quelques personnes dans le club, qui jouent contre nous. Ce n'est un secret pour personne que le président David Bonnemason-Carrère a travaillé avec une ou d'autres personnes pour monter une offre concurrentielle contre nous. Que quelqu'un de l'intérieur du club fasse ça, ça porte préjudice aux propriétaires, aux actionnaires, à tout le monde".

Ce qui explique que David Otto ait l'intention aujourd'hui de porter plainte "contre une demi-douzaine de personnes ou institutions". Il refuse de donner des noms précis, mais difficile de ne pas deviner de qui il s'agit. En ce qui concerne de potentiels repreneurs du club, le co-fondateur de CSG indique qu'il n'avait entendu parler de rien : "si certains sont intéressés, donnez leur mon numéro, je leur parlerais. Mais jusqu'ici, personne n'est venu me voir". Et d'ajouter, à propos du futur du club : "Si on doit aller en Nationale et tout reconstruire, je resterai là pour aider à reconstruire. Je resterai autant que nécessaire".

"Il fuit ses responsabilités" réagit David Bonnemason-Carrère

Une défense et des accusations fortes de café selon le président de l'Elan Béarnais David Bonnemason-Carrère. "David Otto fuit ses responsabilités, il omet d'indiquer qu'il n'a respecté aucune de ses obligations vis-à-vis de la mairie, vis-à-vis de la CCLO. Il omet d'indiquer à tout le monde que c'est lui qui est à l'initiative de tout ce projet, qu'il a nommé Tom Huston directeur général avec les conséquences que l'on connaît", faisant référence au départ de ce dernier du club, peu avant la première annonce de relégation. "Tom Huston qui engage d'ailleurs une procédure judiciaire à l'encontre de CSG et du club".

Selon David Bonnemason-Carrère, accuser tout le monde pour se dédouaner est un peu facile et réducteur : "il faut qu'il apprenne à prendre ses responsabilités, il est directement à l'origine de ce qu'il se passe aujourd'hui à l'Elan Béarnais". Le président de l'Elan qui ajoute travailler en ce moment au jour le jour sur des solutions de reprise.

