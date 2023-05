Élan Béarnais : les premières réactions après la relégation en Pro B

L'espoir est définitivement enterré, l'Élan Béarnais jouera en Pro B la saison prochaine, conséquence cinglante de la 22e défaite de la saison, concédée ce mardi soir sur le parquet de Strasbourg (90-70) . À l'issue de ces quarante minutes, bien longues sur la fin alors que le scénario ne laissait déjà plus beaucoup de place au suspense, une partie des joueurs et le coach de l'Élan Béarnais ont pris le temps de s'arrêter auprès de Frédéric Mazéas, au micro de France Bleu Béarn Bigorre, pour réagir en direct et partager toute leur déception et leur frustration à l'issue de cette saison chaotique.

ⓘ Publicité

loading

loading

loading

loading

loading