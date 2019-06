Élan Béarnais : les trois premières recrues annoncées

Pau, France

Il a quasiment fallu repartir d'une feuille blanche pour composer le roster de l'Élan Béarnais version 2019/2020, et ce n'était pas vraiment prévu. Le club aurait bien aimé conserver Vitalis Chikoko et Mickey McConnell, mais le premier n'est jamais venu signer la prolongation pour laquelle il avait pourtant donné son accord, quand le deuxième a préféré — à 30 ans à peine — mettre un terme à sa carrière et intégrer le staff de son équipe formatrice à l'université de St Mary's.

Reste à reconstruire la base arrière

L'Élan a donc commencé sa reconstruction par le secteur intérieur. Son pivot s'appellera Nicolas De Jong (31 ans, 2m10), qui évolue actuellement à Boulazac. Le franco-néerlandais vient d'effectuer la meilleure saison de sa carrière avec 13,5 points et 5,1 rebonds en moyenne en 27 minutes (13,4 d'évaluation).

Poste 4, le club a décidé de miser sur le Manceau Petr Cornelie (23 ans, 2m11). L'Élan compte lui donner des responsabilités et le relancer sur ce poste qu'il partagera avec Léo Cavalière.

Au poste d'ailier, c'est Travis Leslie que le club est allé chercher (29 ans, 1m93). Le joueur du BBD, aussi passé par Levallois et l'ASVEL dispose d'une belle carte de visite en Jeep Élite (12,9 points, 5,9 rebonds et 2,2 passes décisives en moyenne en 25 minutes la saison dernière).

Reste à l'Élan à trouver un meneur et un arrière pour compléter son cinq majeur, mais aussi un joueur capable de couvrir poste 2 et poste 1, plus un pivot supplémentaire. Avec Digué Diawara, Yohan Choupas et Thibault Daval-Braquet, l'Élan devrait être paré pour une saison où le club devra bien figurer en championnat comme en Basket Champions League.