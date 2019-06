Élan Béarnais : Mobley et Mbodj pour compléter l'effectif

Pau, France

Petit à petit, le roster de l'Élan Béarnais pour la saison 2019/20 prend forme. Après les signatures de Nicolas De Jong, Petr Cornelie et Travis Leslie, le club annonce ce vendredi l'arrivée de Matt Mobley (24 ans, 1m93), arrière en provenance du Spirou Charleroi, et Cheikh Mbodj (31 ans, 2m08), pivot qui évoluait la saison dernière à Torun en Pologne.

Encore un meneur à recruter

Matt Mobley prend la place dans l'effectif béarnais de CJ Harris. Il jouait dans le championnat belge où il a disputé sa première saison professionnelle, une saison à 20,4 points de moyenne (saison régulière et playoffs), faisant de lui le meilleur de la division en la matière (plus de 50% de réussite à 2 points, plus de 41% à 3 points).

Cheikh Mbodj joue lui pivot. International sénégalais, il a notamment participé à deux championnats d'Afrique, et est passé par plusieurs championnats européens : Grèce, Italie (champion avec Sassari), et Pologne actuellement. Avec Nicolas De Jong et Thibault Daval-Braquet, voilà le poste 5 bien pourvu. Avec Léo Cavalière et Petr Cornelie sur le poste 4, le secteur intérieur est bouclé.

Reste à l'Élan Béarnais à trouver sa perle rare, son meneur de jeu pour succéder à Mickey McConnell. Et un "combo guard" pour couvrir les postes 2 et 1.