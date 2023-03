Élan Béarnais : "On est conscient que tout ce qu'on fait c'est de la merde" reconnait Ayayi toujours déterminé

À 21 ans, Gérald Ayayi parle avec l'expérience d'un trentenaire. Sa troisième saison pro sous le maillot de l'Élan Béarnais prend une tournure saumâtre, tant l'équipe – dernière – semble en difficulté et sans ressource pour se libérer et remonter au classement. À deux jours de jouer à Beaublanc le 113e Clasico du basket français, le jeune arrière-meneur a dressé en conférence de presse un constat limpide et sans concession de la situation.

Comment va le moral de l'équipe ?

Gérald Ayayi : Tout le monde est un peu fatigué, mentalement, pas forcément des défaites mais surtout par rapport au fait que les analyses font toujours ressortir les mêmes choses depuis un moment. C'est dur de voir la lumière par rapport à ça, on a du mal à trouver les solutions. Il nous faut une victoire qui pourrait nous débloquer, je pense que ça va se jouer mentalement.

Et donc justement, que faire ?

Il nous faut de la fraîcheur, changer quelque chose, si on continue comme ça on va droit dans le mur. Il faut que chacun se libère, on est en manque de confiance. Par rapport à ça il faut qu'on arrive à se souder davantage, savoir qu'on peut compter les uns sur les autres, montrer une âme. On s'apprécie tous, il n'y a pas de mauvais gars dans cette équipe, mais l'alchimie n'est pas là. Maintenant donc, il ne faut pas avoir peur, jouer le tout pour le tout et prendre des risques pour créer une étincelle.

D'être au pied du mur peut vous y aider ?

La situation est claire, le coach comme la direction ont été clairs aussi, et nous, on ne se voile pas la face. Personne n'est satisfait et personne n'a la tête ailleurs. On est conscient que tout ce qu'on fait c'est de la merde, ce n'est pas respectueux envers l'organisation. Et c'est dommage, parce que hors du terrain et même à l'entraînement on sent quelque chose, mais que dès que la pression monte, la vision de tout le monde se rétrécît un peu. C'est là qu'il faut qu'on sache que l'on peut s'appuyer sur un coéquipier, que quelqu'un est derrière. Si on arrive à ça, on va pouvoir prendre une victoire, lancer une série et nous sauver, ça sera un point clé.

Ce qui vous attend à Limoges peut aussi servir à vous resserrer ?

Clairement, ça sera important. Il va falloir jouer les yeux dans les yeux. On va être mis sous pression, c'est le match où si on ne compte pas les uns sur les autres on va prendre une claque. Ça peut être un match déclic et ça ferait le plus grand bien. C'est un match important à plusieurs titres, c'est pour ça que j'ai hâte d'en découdre et qu'on donne tout. Il va falloir des actes, on a déjà parlé de batailles, de finales, mais on en a perdu beaucoup. Maintenant il va falloir en gagner si on veut gagner la guerre.