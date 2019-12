Élan Béarnais : Ousmane Dramé comme joker médical de Cheikh Mbodj

Pau, France

Du renfort et vite, c'était un des messages de Laurent Vila après la défaite de ce samedi soir face à Monaco (75-101). Dans les tuyaux, l'arrivée d'Ousmane Dramé, pivot américano-guinéen (2m06, 25 ans), a été confirmée par le coach et le directeur de l'Élan Béarnais Didier Gadou dans la foulée du match face à Monaco. Joueur au statut Cotonou, il remplacera donc Cheikh Mbodj le temps de son indisponibilité, soit environ six semaines. Il évoluait la saison dernière à Ventspils en Lettonie.

Ousmane Dramé est attendu pour apporter de la densité dans la raquette béarnaise. - © Basketball Champions League

Gros rebondeur

Passé par l'Espagne, la Turquie, Israël et les États-Unis avant la Lettonie, il tournait la saison dernière en championnat à 11,6 points et 7,3 rebonds de moyenne en un peu plus de 18 minutes (22 matchs). En 12 matchs de Basket Champions League, il tournait à 8,3 points de moyenne et 7,4 rebonds en un peu plus de vingt minutes passées sur le parquet.

"C'est quelqu'un qui va nous faire du bien dans la raquette parce qu'on y manque cruellement de taille et de muscle, a confié Didier Gadou au micro de France Bleu Béarn, j'espère qu'il va venir épauler et aider cette équipe qui en a beaucoup besoin". Attendu ce dimanche en Béarn, Ousmane Dramé devrait pouvoir jouer mardi soir en Basket Champions League face à l'AEK Athènes.