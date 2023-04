Élan Béarnais : réécoutez toutes les réactions après la victoire à Limoges

Quelle victoire de l'Élan Béarnais à Limoges ce samedi soir ! Au plus mal, les Palois ont affiché un visage résolument solidaire pour faire taire Beaublanc et l'emporter (81-89). Dès le coup de sifflet final, les joueurs (Giovan Oniangue, Gérald Ayayi, Enzo Shahrvin, Michael Stockton), le staff (Eric Bartecheky, Jimmy Vérove), et la directrice générale et sportive Audrey Sauret ont exprimé leur joie, leur soulagement... et le fait qu'il ne fallait surtout pas se relâcher pour remplir l'objectif maintien. Des réactions en direct que France Bleu Béarn Bigorre vous propose de réécouter.

ⓘ Publicité

loading

Limoges vs. Pau-Lacq-Orthez | Résumé 2022/2023 | LNB Officiel