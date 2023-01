Élan Béarnais : Rickey McGill, la recrue tant attendue

L'Élan Béarnais a annoncé ce lundi soir dans un communiqué la signature d'un joueur supplémentaire, renfort tant attendu par le club, l'arrière-meneur américain Rickey McGill. Âgé de 25 ans, il mesure 1m85. "Je suis fier et heureux d’accueillir une pépite", se félicite le président de l'Élan Béarnais, Sébastien Ménard tandis que le coach Éric Bartecheky se déclare "heureux. J’ai été écouté, entendu et conforté". L'objectif du club, on l'imagine, sera d'obtenir la qualification rapide de Rickey McGill afin de lui permettre d'être disponible dès dimanche pour le match des Palois à Blois.

Quasiment un an sans jouer

Formé à l'université américaine de Iona Gaels, il a découvert l'Europe en 2019 avec le club grec de Panionios (7,6 points, 2,7 rebonds, 3,5 passes décisives en 24 minutes) avant de devoir rentrer au pays à cause de la pandémie. Il a ensuite porté les couleurs du club anglais de Plymouth entre 2020 et 2021 (15,4 points, 4,1 rebonds et 5 passes décisives en 31,5 minutes), de Rapla en Estonie la saison suivante pour cinq matchs, mais également de Sopron en Hongrie (16,9 points, 3,6 rebonds, 5,3 passes en 31 minutes). Le hic, c'est que son dernier match remonte au 22 janvier 2022 . "Blessé la saison dernière avec son club de Sopron il n’avait pas encore retrouvé les parquets depuis le début de la saison 2022-23. C’est un joueur revanchard et ambitieux qui souhaite relancer sa carrière, il a été toujours capable de s’adapter dans tous les championnats où il est passé", précise la directrice générale et sportive de l'Élan Béarnais, Audrey Sauret.

"Rickey McGill est un combo guard qui va dans un premier temps nous apporter une rotation sur notre ligne arrière. Il possède des qualités de vitesse, de création et de scoreur ", poursuit Éric Bartecheky. "Il semble être le profil complémentaire pour venir renforcer notre effectif et faire perdurer la bonne dynamique trouvée depuis la fin décembre avec l’enchainement des 3 victoires consécutives et un presque exploit à Monaco face à l’une des meilleures équipes d’Europe", assure aussi Audrey Sauret.