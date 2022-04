Élan Béarnais : un train de supporters de 500 places pour aller à la finale de la Coupe de France à Bercy

L'Élan Béarnais a communiqué les modalités du déplacement proposé aux supporters pour la finale de la Coupe de France, à Paris, le 23 avril prochain face à Strasbourg. Pour 162 euros, l'aller/retour en train spécial, la place à Bercy, et un kit pour encourager les Vert et Blanc.

Un train de supporters de l'Élan Béarnais va déferler sur Paris, pour la finale de Coupe de France, le 23 avril prochain à Bercy face à Strasbourg ! L'Élan Béarnais a communiqué la formule proposé pour se rendre au match, à 162 euros, qui comprend un aller/retour en train affrété spécialement, une place pour le match, et un "kit supporters" avec un t-shirt collector et un "tifo sonore". 500 places sont disponibles, elles seront mises en vente dès ce vendredi 8 avril pour les abonnés du club, et le lendemain pour le grand public.

Retour dans la nuit de samedi à dimanche

Le billet de match permettra également, avant la finale de l'Élan Béarnais (17 heures), d'assister à celle qui opposera Basket Landes à Bourges (14h30). Des trains partiront d'ailleurs aussi de Mont-de-Marsan pour l'occasion. De Pau, le départ est prévu à 8h15 samedi matin, pour une arrivée à Paris-Austerlitz à 12h49. Le retour se fera de nuit, départ à 22h21 de Paris-Austerlitz pour une arrivée à la gare de Pau à 3h02. Pour celles et ceux qui le souhaitent, des billets "simples", commercialisés par la Fédération, sont toujours disponible à la vente, les prix vont de 15 euros à 70 euros.