L'Élan Béarnais veut "trouver un accord pour se séparer" de Matt Mobley confirme Didier Gadou

L'histoire entre l'Élan Béarnais et Matt Mobley est bel et bien en train de tourner court. Si Didier Rey et Laurent Vila temporisaient quant à une solution à apporter au "cas" Matt Mobley, ce lundi soir dans l'émission Stade Bleu Béarn, le directeur exécutif du club Didier Gadou s'est montré clair : "On va essayer de trouver un accord pour s'en séparer, et si on trouve un accord d'ici la fin du mois on cherchera un autre joueur rapidement".

Didier Gadou justifie ce choix par le manque d'équilibre de l'effectif béarnais, notamment sur les postes extérieurs : "Il faut repenser comment équilibrer cette équipe qui est un peu mal branlée, on va se le dire franchement. On a quatre arrières étrangers sur trois postes, ils se marchent un peu dessus. Matt Mobley, ce n'est pas un meneur c'est plutôt un deuxième arrière, mais on pêche sur le poste de meneur".

L'Élan Béarnais, après la défaite face à Boulogne-Levallois, s'est envolé ce lundi pour la Pologne où l'équipe va disputer ce mardi soir son 3e match de BCL, sur le parquet de l'Anwil Włocławek.