Élan Béarnais : Vitalis Chikoko prêté à la JDA Dijon Basket la saison prochaine

Vitalis Chikoko jouera cette saison 2023-24 avec la JDA Dijon Basket. L'Élan Béarnais l'annonce ce lundi sur sa page Facebook. Le pivot de 32 ans est prêté pour "soulager la masse salariale" du club selon la directrice générale, Audrey Sauret.

ⓘ Publicité

Audrey Sauret salue "un joueur d'une grande qualité" mais dont le contrat est "trop important" pour la masse salariale du club. "Il était plus simple de le prêter cette saison pour qu'on puisse se soulager", explique la directrice générale du club. Le but est aussi de "construire une équipe mieux équilibrée et plus complète".

La JDA Dijon Basket est qualifiée en coupe d'Europe et c'est un des cadors du championnat de Betclic Elite.

Vitalis CHIKOKO sous contrat jusqu’en juin 2025 avec L’Élan, aura donc une dernière année de contrat sous les couleurs paloise pour 2024-25.