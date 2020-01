Élan Béarnais : Vojdan Stojanovski va filer à Gravelines

Pau, France

"C'est un vrai casse-tête" avouait Laurent Vila ces derniers jours... l'Élan Béarnais n'en aura pas trouvé la solution. Vojdan Stojanovski va finir la saison sous les couleurs de Gravelines-Dunkerque, le BCM l'a confirmé ce lundi soir, alors que le dénouement semblait de moins en moins favorable à l'Élan Béarnais.

Le même chemin qu'Ousmane Dramé

Il faut dire que le Macédonien est pour beaucoup au mieux affiché par l'Élan ces derniers temps. En championnat - face au Mans et à Orléans - , Vojdan Stojanovski reste sur deux performances récompensées du titre de MVP, avec des évaluations de 28 et 23, et une adresse à trois points toujours supérieure à 70% !

Lors du dernier match face à l'OLB, la banderole "Prolongez Vojdan" n'avait pas échappé à l'oeil des dirigeants béarnais, mais le président Didier Rey expliquait dès la fin du match au micro de France Bleu Béarn la difficulté de proposer à Stojanovski un contrat après le retour de blessure de Tyrus McGee qui devrait intervenir sous peu : "entre ce qu'on veut et ce qu'on peut, il y a une grosse différence". La prolongation du Macédonien aurait eu d'autres conséquences : le fait pour l'Élan d'atteindre à la mi-saison à peine les 16 contrats autorisés par saison, se retrouver avec 7 joueurs étrangers pour une limite de 6 à ne pas dépasser par match... sans compter le coût financier, loin d'être négligeable pour le club, qu'aurait eu sa prolongation.

Vojdan Stojanovski va donc imiter Ousmane Dramé, lui pigiste médical de Cheikh Mbodj, dont le départ pour Gravelines-Dunkerque a été acté il y a quelques jours. L'Élan retrouvera ses deux "futurs-ex" le 28 février prochain au Sportica. Le rendez-vous est pris.