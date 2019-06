Élan Béarnais - Yannick Bokolo : « C'est passé très vite et j'en ai énormément profité »

Pau, France

C'était un des secrets les moins bien gardés du vestiaire de l'Élan Béarnais : le capitaine Yannick Bokolo a pris la décision de ne pas rempiler pour une cinquième saison sous le maillot des Vert et Blanc et, à 33 ans, met un terme à sa carrière. Arrivé en Béarn à l'été 2014, devenu capitaine, Yannick Bokolo compte à son palmarès avec le Mans une Coupe de France (2004), un titre de champion de France et une semaine des As décrochés en 2006 ; et avec Gravelines une autre semaine des As et une Leaders Cup (2013). Sans oublier 92 sélections avec l'équipe de France. Un carrière riche sur laquelle il revient pour France Bleu Béarn.

France Bleu Béarn : Cette décision a été prise relativement tôt dans la saison, vous pouvez nous expliquer ?

Yannick Bokolo : Oui c'est même une décision qui mûrit depuis pas mal d'années, même si on essaye toujours un peu de repousser. Là c'est vrai que dès janvier c'était très clair pour moi, il fallait que j'arrête à ce moment là.

Votre temps de jeu en baisse, cela a joué aussi ?

Pas tant que ça, parce que je sais que les saisons ne se ressemblent pas forcément. Je sais aussi qu'avec sans doute un meilleur investissement de ma part j'aurais pu gratter quelques minutes en plus. C'est plutôt parce que je savais que j'étais sur la fin qu'à certains moments je ne me suis pas attardé sur mon temps de jeu.

Cette salle magnifique, ce public... c'était énorme !

— Yannick Bokolo

Quel est votre regard sur cette saison de l'Élan Béarnais avec un moment où l'équipe a marché fort, une baisse de régime avant des playoffs frustrants...

Ça a été plein de contrastes, avec des objectifs différents au fur et à mesure. J'ai un peu de regrets personnellement de ne pas être allé plus loin avec cette équipe là, on s'est construit sur la durée et on a pas mal tenu le coup en gardant cette deuxième place un bon moment.

Plus largement, que retiendrez-vous de votre passage en Béarn ?

Un peu comme sur cette saison, j'aurais bien aimé avoir un titre, c'est le seul club avec lequel je n'ai rien gagné ! Sinon, beaucoup de plaisir, cette salle magnifique, ce public... Ça c'était énorme.

Le basket a beaucoup changé en 16 saison ?

16 ans c'est court et long à la fois... C'est passé très vite et j'en ai énormément profité ! J'ai aussi vu que les saisons ne se ressemblaient pas, en pouvant passer d'une année à l'autre du fond du trou à la lumière. C'est comme une vie vécue en accéléré avec plein d'émotions dans un temps court. Le plus dur ça a été de tenir ! Quand je vois les jeunes arriver j'ai l'impression que moi je jouais en noir et blanc, qu'il n'y avait même pas encore la ligne des 3 points !

L'Élan a essayé de vous retenir ?

Ils n'auraient pas pu ! Ma décision a vraiment été prise avec réflexion, et le club a totalement respecté mon choix.

Avoir réfléchi tôt à votre arrêt, cela veut dire que vous avez une idée assez précise de ce que vous comptez faire maintenant ?

J'avais déjà un peu entamé ça, je fais une formation en informatique pour devenir développeur web. Après je ne passe pas ce diplôme pour m'enfermer là-dedans, j'ai plein d'opportunités différentes, je ne ferme aucune porte. Je vais me poser tranquillement pour voir ce que je veux faire.