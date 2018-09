Bourg-en-Bresse, France

Du bon et des difficultés dans cette première journée de Championnat Elite pour l’Elan Béarnais, en déplacement à Bourg en Bresse. Après deux minutes de jeu sans point, les deux équipes vont faire tourner le compteur avec régularité. Rarement plus de trois points vont séparer les deux adversaires dans la salle de l’Ekinox.

Sans prendre réellement le dessus, Bourg en Bresse vire en tête 21 à 18 à la fin du premier quart temps. La deuxième période sera plus favorable aux Béarnais avec jusqu’à cinq points d’avance, et un retour aux vestiaires en faveur de l’Elan, 37-40.

Mais au retour sur le parquet, les locaux vont revenir avec plus de précision et de volonté. Bourg enchaîne les points avec une plus grande régularité et vire en tête. Des fautes et quelques absences coûtent le 3e quart temps aux Béarnais.

Un constat qui va se confirmer dans la dernière période. L’Elan Béarnais est aussi en panne que le tableau d’affichage de l’Ekinox. Par secousse, les hommes de Laurent Villa parviennent à inscrire des points, mais sans régularité. Ils s’inclinent 72-64 dans ce premier match de la saison, avant de recevoir Monaco jeudi à 20h45.

La belle prestation de CJ Harris, un collectif globalement efficace malgré quelques erreurs personnelles, sont autant de signe que l’Elan Béarnais, avec encore quelques réglages, peut être l’une des grandes équipes de cette saison.