Elite (J11) – L’Elan se rassure en l’emportant à Roanne (97-100)

C’était tout ce qui comptait : l’emporter ce samedi soir face à Roanne. Les basketteurs de l’Elan Béarnais se sont battus et ont gagné leur quatrième match de la saison… non sans mal.

Pau, France

Avec un nouveau joueur sur le parquet et l’obligation vitale de l’emporter ce samedi soir, l’Elan Béarnais s’est donné tous les atouts pour décrocher une quatrième victoire cette saison. Et même si quelques frayeurs sont arrivées, encore une fois, sur les dernières minutes (voire secondes…) de la rencontre, les hommes de Laurent Vila ont réussi à ramener le sourire sur le visage du staff et des supporteurs.

Le premier quart temps va voir l’Elan démarrer en trombe, en enchaînant les paniers avec efficacité. Roanne reviendra coller l’Elan au score, mais les Béarnais maîtrisent leur avance, même faible. 45 à 51 au retour aux vestiaires.

Le troisième quart temps, l’Elan ne faiblit pas. Onze points d’avance dans cette période avant que les esprits ne s’échauffent violemment sur le parquet, provoquant l’exclusion de trois joueurs de Roanne et de Digué Diawara (pour être entré sur le parquet…).

Mais cela restera moins chaud que les dernières minutes de la rencontre. A cinq minutes de la fin du match, les deux équipes reviennent à égalité. Et ce sera le cas encore à quelques secondes de la fin. Mais au jeu du panier qui ne rentre pas, c’est Roanne qui perd. L’Elan Béarnais l’emporte 97-100 et retrouve un peu d’air, salvateur, au classement.