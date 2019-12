Elite (J12) – Monaco écrase un Elan Béarnais en peine (75-101)

Pau, France

On savait Monaco difficilement prenable. Ils ont montré qu’ils méritaient largement leur place sur le podium du Championnat Elite face à un Elan Béarnais bien en-dessous.

Et le premier quart temps va ressembler à un chemin de croix pour les basketteurs béarnais qui vont voir les Monégasques fondre sur eux sans arriver à réagir. Les paniers s’enchaînent pour les adversaires du soir et le Palais des sports se retrouve littéralement anesthésié. 6 à 38 à l’issue du premier quart temps. On s’attend à un match catastrophique pour les hommes de Laurent Vila.

Pourtant, les trente deux points de retard ne vont pas désarmer les Béarnais qui ont décidé de se battre. L’Elan arrive à reprendre ponctuellement la main et réduit l’écart de cinq points au retour aux vestiaires. Passant d’une évaluation globale de -6 à 17, grâce à un score de 35-62.

Cinq points rattrapés dans le deuxième quart temps, huit points dans le troisième quart temps, alors que Ronald Moore assure parfois le show et que les jeunes entrent durablement en jeu. Choupas, Daval-Braquet, Diawara permettent notablement au score d’évoluer.

Et même si l’entraîneur monégasque montre de grands signes d’impatience sur le bord du parquet, l’Elan Béarnais ne va pas réussir à remonter le gouffre creusé par Monaco dans les premières minutes de jeu. Mais la nuit d’horreur attendue n’aura pas eu lieu. Un petit soulagement face à cet ogre monégasque, avant de se déplacer samedi prochain à Boulazac.