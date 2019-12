Elite (J13) – Enfin la victoire pour l’Elan Béarnais, mais encore un blessé (83-84)

L’Elan Béarnais s’offre enfin une belle victoire sur le parquet de Boulazac. Victoire importante, mais avec encore un blessé durant la rencontre. Et si ce match était le rebond attendu ?

Pau, France

Avec un neuf à zéro dans les trois premières minutes de jeu, on pensait l’Elan Béarnais partit vers un nouveau chemin plus vertueux face à Boulazac. Mais les adversaires du jour sont de valeureux adversaires et promettaient un match intense à nos basketteurs.

A la fin du premier quart temps, l’Elan mène de quatre points points avant de subir un nouveau trou d’air dans le deuxième quart temps. L’écart se creuse de dix points à la pause et on pense les hommes Laurent Vila prêts à retomber dans leurs pires travers.

La suite de la rencontre sera plus belle avec un enchaînement de réussites dans les tirs, notamment à trois points, pour les basketteurs béarnais. A l’entame de la dernière ligne droite, l’Elan mène de douze points. Boulazac reviendra au score mais trop tard pour inscrire une victoire à son actif.

Seule mauvaise nouvelle de la soirée, c’est la blessure de Léo Cavalière à l’épaule. Des nouvelles sur son état de santé seront données par le club dans les prochains jours.

L’Elan Béarnais remonte à la 11e place grâce à cette cinquième victoire de la saison. Direction le Palais des sports pour accueille Chalon-sur-Saône vendredi à 20h30.