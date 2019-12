Elite (J14) – L’Elan Béarnais enchaîne (enfin) une deuxième victoire face à Chalon/Saône (92-86)

Pau, France

Et de deux ! Cela faisait longtemps que l’Elan Béarnais n’avait pu le dire avec une deuxième victoire consécutive. Après Boulazac la semaine dernière, les hommes de Laurent Vila ont réussi à faire tomber Chalon-sur-Saône. Un 6/6 sur les équipes du bas de classement qui permet à l’Elan de remonter à la dixième place de ce championnat d’Elite qui a donné tant de sueurs froides aux supporteurs béarnais.

C’était encore le cas en début de rencontre quand l’adversaire du soir enchaîne les paniers et creuse l’écart dans les premières secondes. L’Elan reprend le dessus à mi-parcours du premier quart temps, avant de conclure les dix minutes de jeu avec trois points d’avance (24-21).

Le petit trou d’air arrivera dans le deuxième quart temps, mais il sera moindre au regard des dernières rencontres, même si les deux équipes vont se quitter avec six points de retard pour les locaux (40-46). Mais le 12-0 infligé par l’Elan Béarnais à ses adversaires au retour des vestiaires va permettre de renverser, encore, la situation.

Le show Dentmon et ses 27 points, une équipe qui trouve son rythme et ses repères, un match qui continue à donner du stress mais se conclut par une victoire. L’Elan retrouve le bon chemin, monte à la 10e place, et espère que cela se poursuivra à Dijon lundi et au Palais face au Mans.