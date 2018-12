Elite (J14) – L’Elan Béarnais s’offre une grande victoire et une 3e place à Gravelines-Dunkerque (52-80)

Conforté sa place dans le Top 8, c’était l’ambition du déplacement à Gravelines-Dunkerque. Après une première période compliquée, l’Elan Béarnais s’offre une belle victoire et une 3e place !

Laurent Vila et ses hommes ont su maîtriser Gravelines-Dunkerque (Archives).

Gravelines, France

Gravelines-Dunkerque, c’était du solide. Et sur le parquet du Sportica, l’Elan Béarnais se devait de rester concentrer sur son objectif principal : la victoire pour conserver sa place dans le Top 8. Face à leurs anciens coéquipiers Jean-Michel Mipoka et Alain Koffi, les hommes de Laurent Vila n’attendaient pas baisser les armes.

Pourtant, les locaux vont prendre le match en main et inscrire les premiers points de la rencontre. A la pause, les Nordistes sont en tête et l’Elan court après le score. Ce sera encore le cas sur la première moitié de la deuxième période, avant que l’Elan Béarnais ne trouve la solution et se reprenne.

Quatre points d’écart au retour aux vestiaires et un rebond dès la reprise vont voir Harris (18 points), Smith (13), McConnell (11), mais aussi Keller et Chickoko (9) emporter l’équipe vers la victoire. Débordés de toutes parts, les Nordistes vont baisser les bras dans le dernier quart temps et s’incliner 80 à 52.

Avant de recevoir Nanterre jeudi prochain au Palais des Sports, l’Elan Béarnais décroche, ce vendredi soir, une troisième place au classement d’Elite.