Elite (J15) - L’Elan Béarnais s’offre Nanterre et une place de dauphin (84-75)

Un collectif efficace et un public très présent, l’Elan Béarnais offre une soirée de gala dans son palais, en battant Nanterre et s’installant, seul, à la 2e place.

Pau, France

L’enjeu était grand ce jeudi soir pour l’Elan Béarnais : ne pas décevoir un public très largement présent au Palais des sports pour assister à une nouvelle victoire de son équipe. Plus de 7 800 personnes réunies pour soutenir leur équipe, qui affrontait Nanterre, un adversaire direct au podium, tandis que Dijon se déplaçait au Portel.

Laurent Vila : « Vraiment quelque chose d'exceptionnel de finir l'année à cette place » Copier

Progression constante

Car l’objectif sportif était clair. Il fallait une victoire pour s’inscrire au plus haut dans le tableau avant la pause de deux semaines, et se préparer pour la Leaders Cup. Et Nanterre va être dominé durant la une grande partie de la rencontre. Les hommes de Laurent Vila enchaînent les paniers, même s'ils sont moins en réussite à trois points.

Léo Cavalière : « On ne peut pas perdre quand le Palais est comme ça ! » Copier

L’écart se creuse avec succès au fil de la rencontre. Un écart salutaire car il permettra de maintenir la pression de Nanterre sur le début du quatrième quart temps. L’Elan Béarnais s’impose 84 à 75 et s’offre une nouvelle victoire, ainsi que la deuxième place au classement, avant la pause du Nouvel An. Prochaine étape contre Fos-sur-Mer puis à Limoges pour terminer la phase aller et décrocher son ticket pour des vacances chez Mickey.

Quel avenir pour McConnell à l'Elan ?

Se fera-t-elle avec Mickey McConnell ? Interrogés sur France Bleu Béarn dès la fin de la rencontre, le président Didier Rey et le coach Laurent Vila se sont montrés très confiants, sans vouloir dévoiler précisément si l’accord avait été trouvé. Mais il semble en bonne voie, tant toutes les parties ont envie de poursuivre l’aventure ensemble.