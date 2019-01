Elite (J17) - Limoges promène l’Elan Béarnais dans le 104e Clasico (81-68)

Limoges, France

Le duel éternel entre Limoges et l’Elan Béarnais a vite tourné en faveur des pensionnaires de Beaublanc. Pour ce 104e Clasico, les Béarnais venaient chez les meilleurs adversaires pour reprendre l’Elan qui les avait conduits jusqu’à la 2e place. En face, Limoges se devait de l’emporter pour décrocher une victoire symbolique, et un ticket pour la Leaders Cup.

Et c’est peut-être chez Mickey que les deux équipes se retrouveront avant le match retour, programmé lors de l’avant-dernière journée du Championnat Elite (le 12 mai). Car le match aller aura été maîtrisé de bout en bout par une équipe de Limoges en grande forme.

Les hommes de Laurent Vila vont vite se retrouver piégés par leurs adversaires. Limoges étouffe toutes les cartes maîtresses des Béarnais tandis qu’elle enchaîne les beaux paniers. Avec Boutsiele, Bouteille et Howard en tête de gondole d’un basket efficace.

L’Elan Béarnais était loin de l’efficacité qu’on lui a connue avant la pause de la Saint-Sylvestre. Après six victoires consécutives, dont une plus poussive le week-end dernier contre Fos-sur-Mer, Limoges stoppe la série béarnaise (81-68), et s’offre une place pour la Leaders Cup et retrouve l’avantage dans le duel des Classico.

Un match à oublier, et des réglages obligatoires avant de recevoir Strasbourg samedi prochain dès 18h30 au Palais des Sports.