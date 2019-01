Elite (J18) – Balade sportive pour l’Elan Béarnais face à Strasbourg (98-57)

Pau, France

Les 7 150 supporteurs ont vécu une soirée de rêve ce samedi soir au Palais des sports de Pau, à l’occasion de la 18e journée de Championnat Elite. L’Elan Béarnais recevait une équipe de Strasbourg en forme, qui a réussi à se qualifier elle aussi pour la Leaders Cup.

Les premières minutes de jeu vont être à la hauteur de l’enjeu pour les deux équipes, une victoire pour se maintenir dans le haut du tableau. Mais au jeu de la pression, c’est l’Elan Béarnais qui gagne et les Alsaciens qui courbent le dos.

Le réveil de Mickey McConnell et la grande forme de Diawara, CJ Harris, D. Smith qui enchaînent les paniers au fil de la rencontre et creusent un écart qui devient rapidement un gouffre pour Strasbourg. Laurent Vila en profite pour faire tourner son banc, et donner aux jeunes du temps de jeu, dont pour Thibault Daval-Braquet qui aura joué plus de 8 minutes et inscrit quatre points.

Au final, l’Elan Béarnais s’impose 98 à 57, signant une évaluation de 115 (dont 25 pour Mickey). De bonne augure avant d’affronter Levallois en quart de finale de la Leaders Cup le 15 février, mais aussi rassurant avant de recevoir Dijon. De quoi faire oublier les mauvais pas des deux derniers matchs des Béarnais.