Elite (J19) – L’Elan Béarnais impérial face à Chalon/Saône (99-86)

Il fallait deux conditions pour rester en Jeep Elite la saison prochaine : une victoire de l’Elan Béarnais face à Chalon/Saône, après la belle victoire dans le classico face à Limoges. Mais aussi une défaite de Roanne sur le parquet de Dijon.

Et comme la Section Paloise la veille au Hameau, l’Elan Béarnais a fait sa part du travail. Et avec brio. Même si le premier quart temps a été plus compliqué, les hommes d’Eric Bartecheky mettent en place le bon système pour creuser l’écart. Jusqu’à +12 dans le deuxième quart temps, jusqu’à +19 dans le troisième, avec la mission de tenir jusqu’au coup de sifflet final.

Chalon/Saône revient dans la dernière ligne droite, doucement mais sûrement. Mais les Béarnais ont le bon rythme, la bonne motivation et savent désormais finir les matchs avec talent. Comme l’impérial CJ Williams et ses 31 points, sans oublier Bibbins (20) et Cornelie (18).

La victoire est là, 99 à 86,à trois matchs de la fin de la saison. Reste désormais à Roanne à faire sa part du travail.