Elite (J19) - L’Elan Béarnais l’emporte, non sans mal, face à Dijon et reste 2e (63-59)

La tension a été au rendez-vous de la rencontre entre l’Elan Béarnais et Dijon, au Palais des sports. Les hommes de Laurent Vila ont su l’emporter, et conserver leur 2e place.

Pau, France

Face à Dijon, le public s’attendait à un match tendu et disputé. Sur le parquet, les hommes de Laurent Vila savaient que leurs adversaires du soir venaient pour leur prendre leur 2e place au Classement du Championnat Elite. Mais l’Élan Béarnais n’avait pas l’intention de quitter le podium aussi facilement, après son retour en forme prouvé contre Strasbourg.

L'Élan toujours devant

Et l’entame de la rencontre le prouve avec les points qui s’enchaînent pour les locaux, et l’Élan va mener 20 à 10. Mais le temps mort pris par le coach dijonnais va redonner du souffle aux adversaires qui recollent très rapidement 20 à 19. Le deuxième quart temps sera tendu durant les six premières minutes de jeu, avec un score qui évolue peu. Puis l’Élan va réussir à appuyer sur l’accélérateur et mener 32 à 24 à la pause.

Laurent Vila : « La force mentale de cette équipe, une marque qui n'était pas là en début de saison » Copier

La seconde période restera sur ce faux rythme où Dijon va tout faire pour recoller au score, avec de longues dernières secondes. L’écart se réduit à un frisson pour les 6.000 supporteurs du Palais des sports après des shoots à trois points assassins de David Holston. Mais les cadres béarnais (double-double de Donta Smith, élu MVP) vont offrir la victoire, 63 à 59. l’Élan reste deuxième au classement, en creusant un peu plus l’écart avec ses poursuivants, avant de se rendre dimanche prochain Chalon-sur-Saône.