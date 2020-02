Elite (J21) – L’Elan Béarnais s’offre une victoire difficile face à Strasbourg (74-73)

Après un match tenu par Strasbourg, l’Elan Béarnais est arrivé à trouver la ressource pour retourner la rencontre et s’imposer sur le fil 74 à 73.

Pau, France

Un soulagement, une reprise de confiance et une remontée au classement, l’Elan Béarnais s’est fait peur sur son parquet à Pau ce samedi soir, mais s’offre une victoire importante face à Strasbourg.

Pourtant, tout avait très mal commencé pour les hommes de Laurent Vila, face à une équipe de Strasbourg qui jouait pour la première fois sans son coach mythique. Les Strasbourgeois s’imposent dès les premières minutes du jeu, réussissent la plupart de leurs tirs et s’offrent un premier quart temps sur le score de 26 à 11.

L’écart est un gouffre et le Palais des sports s’inquiète sur l’avenir immédiat de son équipe. Mais le rebond finit par arriver. Un deuxième quart temps où les forces s’égalisent, en attendant que le troisième quart temps permettent aux basketteurs béarnais de revenir au score.

Il ne manquait qu’un coup d’accélérateur, un peu plus de réussite et d’envie. Ce sera le cas. L’Elan Béarnais s’impose 74 à 73, sans la manière mais avec une remontée vers le Top 8 et une zone de relégation qui s’éloigne… un peu.