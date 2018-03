Ce ne sera pas le plus beau match de l'Elan Béarnais. Mais les hommes de Laurent Vila ont réussi, non sans mal, à ramener une victoire de Hyères Toulon, la lanterne rouge du Championnat Elite.

Hyères, France

Face à la lanterne rouge du Championnat Elite, l’Elan Béarnais devait (se) prouver que l’échec face à Levallois n’était qu’un petit accroc dans la reconquête du classement. D’autant que les adversaires du soir ont enchaîné huit défaites consécutives.

Mais les supporteurs béarnais auront pu suivre une rencontre chaotique où les locaux vont réussir à faire douter les hommes de Laurent Vila. Dès l’entame de jeu, c’est Hyères Toulon qui prend le match en main pour mener jusqu’à 12 à 4. Jusqu’au réveil béarnais qui va revenir au score pour prendre la tête à la fin du premier quart temps 16 à 24.

Puis, tour à tour, les deux équipes vont prendre le dessus, infligeant des séries impressionnantes dans un match déséquilibré.

Il faudra attendre le dernier quart temps pour voir les Béarnais se détacher au score. Voire les dernières minutes de la rencontre. Léo Cavalière, Vitalis Chikoko, Elie Okobo et Chris Down auront contribué à cette victoire qui, à défaut d’être rassurante, est importante pour gagner des places au classement, et s’éloigner de la zone des relégables.

Bourg et Limoges à la maison

Prochains matchs à la maison pour l’Elan Béarnais qui recevra Bourg en Bresse (16 mars) puis Limoges (20 mars) au Palais des sports.