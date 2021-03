Elite (J23) – L’Elan Béarnais a fait frissonner le Palais monégasque pour sa reprise (102-95)

Sur le papier, Monaco est plus fort. L’Elan Béarnais doit encore se construire avant d’aborder ce long périple du championnat Elite et ses 23 matchs en deux mois. Mais les hommes de Laurent Vila avaient bien l’intention de ne pas attendre trop de temps pour réussir leur rodage. Le temps d’un premier quart temps, dominé par Monaco (22-14), avant que les Béarnais ne soient plus efficaces. Si l’écart se creuse encore un peu, l’Elan Béarnais intensifie le rythme. 50-39 à la pause.

L’Elan prend le dessus sur le troisième quart temps et l’écart se réduit à dix points. Il ne sera que de deux points quand l’ultime minute de jeu s’enclenche. Les Béarnais font vibrer leurs supporteurs pour cette reprise, en faisant vaciller les Monégasques sur le rocher. Tellement vaciller que le coup de sifflet final se fera sur une égalité 88 à 88.

Il faudra donc un quart temps supplémentaire pour séparer les deux équipes. Cinq minutes supplémentaires, sans CJ Williams blessé sur un fait de match, et un suspens jusqu’au bout.

Mais Monaco n’est pas l’un des princes du basket français pour rien et ce temps complémentaire est bien gérer par les locaux qui finissent par s'imposer 102 à 95. Mais non sans mal.

Prochain rendez-vous pour l'Elan Béarnais, samedi 24 mars à 19 heures au Palais des sports de Pau, pour affronter Orléans.