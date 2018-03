Après une victoire chaotique à Hyères Toulon, l’Elan Béarnais a su prendre son destin en main et s’imposer avec talent face à Bourg-en-Bresse (93-82).

Pau, France

De retour dans son Palais des sports, les hommes de Laurent Vila avait à cœur de poursuivre leur remontée au classement, et surtout s’éloigner de la zone des relégables. Mais face à Bourg-en-Bresse, l’un des poids lourds de ce championnat Elite, il y avait fort à faire. Mais les basketteurs béarnais l’ont fait.

Dès l’entrée de jeu, l’Elan Béarnais va prendre sa destinée en main. Les paniers s’enchaînent et les Béarnais vont compter jusqu’à 13 points d’avance dans le premier quart-temps. Mais les adversaires, 5e au classement au lancement de cette 23e journée, n’avaient pas dit leur dernier mot. Et les flottements béarnais du second quart temps vont envoyer les deux équipes au vestiaire sur un score nul 45 à 45.

De retour sur le parquet, les hommes de Laurent Vila sont regonflés, bien convaincus qu’il faut gagner cette rencontre. Après un sursaut de Bourg, l’Elan enchaîne les réussites au panier et s’envole jusqu’au coup de sifflet final, sur le score de 93 à 82.

Prochain rendez-vous mardi face à Limoges

Okobo (21 points), Horton (17), Anderson (14), Dowe (13) et Pinero (11)… Un collectif efficace s’est présenté au public avant le clasico de mardi prochain face à Limoges. Là encore, la victoire est attendue par les supporteurs !