Elite (J23) – L’Elan Béarnais s’incline logiquement face à Dijon (64-81)

Pau, France

Face à une équipe de Dijon à la réussite insolente, l’Elan Béarnais avait fort à faire pour tenter de l’emporter sur son parquet ce mardi soir, pour la 23e journée du Championnat Elite. Installé au cœur du classement, les hommes de Laurent Vila avaient l’ambition de l’emporter et de poursuivre la montée au classement.

Et les premières minutes de la rencontre laissent croire que l’Elan pourrait l’emporter sur Dijon. Les Béarnais mènent le match et au score jusqu’à la construction d’un véritable mur dans la défense dijonnaise. A l’offensive aussi, Dijon se renforce et prend le match en main.

Sans excès, les Dijonnais savent maintenir les hommes de Laurent Vila à distance. L’écart de dix à quinze points va se maintenir durant tout le reste de la rencontre. 17-23 à la fin du premier quart temps pour Dijon, 30-42 à la pause.

La suite de la rencontre sera sur ce rythme. Dijon maîtrise bien son basket, ses tirs lointains (15/33) et son jeu. Et l’emporte logiquement à la fin du match sur le score de 64-81.

L’Elan Béarnais pourra profiter de quelques jours de pause, à la faveur de la Leaders Cup, avant de se déplacer à Gravelines-Dunkerque le 28 février prochain.